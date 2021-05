Tak będzie wyglądał park handlowy z nowym marketem spożywczym i budowlanym w Krośnie Odrzańskim. Będzie wielki! Zobaczcie wizualizacje!

Wielki park handlowy z dużym parkingiem w Krośnie Odrzańskim

Główny kompleks parku handlowego w Krośnie Odrzańskim ma liczyć 9 tys. metrów kwadratowych plus 2 tys. metrów kwadratowych przeznaczonych na obiekt, w którym znajdować się będzie sklep budowlany. Same liczby niewiele mówią, ale wizualizacja już tak. Planowany jest też duży parking. Przypomnijmy również, że powstanie rondo ze zjazdem do parku handlowego, pomiędzy ul. Pionierów, Poprzeczną i Szosą Poznańską.