Tak ćwiczą żołnierze z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W zdrowym ciele w zdrowy duch! Zobacz, jak wygląda WF w wojsku

Sport i dobra kondycja, obok gotowości bojowej i mobilizacyjnej, to jeden żołnierzy. Z tego powodu, choć nie tylko, dowództwo Czarnej Dywizji jak i żołnierze wszystkich podległych jednostek wojskowych biorą udział w codziennym porannym rozruchu fizycznym.Choć nie wszyscy za porannym rozruchem fizycznym przepadają i nie zawsze mają ochotę rozpoczynać dzień od biegu, ćwiczeń fizycznych czy pływania, to dowódcy i żołnierze mają świadomość jak ważna jest rola tego treningu w kształtowaniu odpowiedniej tężyzny. Dobra kondycja to jeden z niezbędnych atrybutów dobrego i zdrowego życia.Żołnierze Dywizji nie tylko codziennie biorą udział w porannym treningu biegowym, pływackim lub w zajęciach ogólnorozwojowych, ale też uczestniczą w programowych zajęciach z WF-u.- Zauważyliśmy, że po służbie żołnierze coraz więcej swojego czasu wolnego poświęcają również na sport. Coraz częściej można dostrzec całe grupy, które wspólnie ćwiczą i wymieniają się doświadczeniami, przygotowując się do nowych wyzwań sportowych organizowanych w armii i środowisku cywilnym. Wiemy, że dla wielu żołnierzy różne odmiany aktywności sportowej stały się nie tylko hobby, ale sposobem na życie – przyznaje szef sekcji wychowania fizycznego i sportu 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc).„W zdrowym ciele, zdrowy duch”, „ruch to zdrowie” ale i „sprawny jak żołnierz”, mnożyć można przysłowia, które dotyczą aktywności fizycznej, a ta z kolei ściśle wiąże się z kondycją i zdrowiem.- Wysoka sprawność fizyczna żołnierzy jest wyznacznikiem jakości każdej współczesnej armii. Każdego roku żołnierze zawodowi muszą uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu ze sprawności fizycznej. Normy czasowe i liczby powtórzeń w poszczególnych konkurencjach egzaminacyjnych uzależnione są od wymogów zajmowanego stanowiska służbowego, wieku oraz płci żołnierza – tłumaczy dalej szef sekcji wychowania fizycznego i sportu 11LDKPanc.Autor: ppor. Marta WieliczkoZobacz też wideo: Wkrótce początek roku szkolnego. Jak będą wyglądały lekcje WF-u? "Będziemy starać się, żeby dzieci były w szkole bezpieczne"

st. chor. sztab. Rafał Mniedło