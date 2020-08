Tak dziwnych wakacji w Zielonej Górze nie było od dawna. Koncerty w maseczkach, dezynfekcja rowerów, długie zamknięcie basenu...

1. Festiwal BuskerBus z obostrzeniami. Ze względu na pandemię koronawirusa wiele imprez w regionie zostało odwołanych, inne przeprowadzane są reżimie sanitarnym. Trudno byłoby przenieść Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus do sieci. Przecież podczas tego wydarzenia tak ważna jest interakcja widowni i artystów. Ostatecznie BuskerBus w Zielonej Górze się odbył. Artyści jak zwykle nie zawiedli, ale jeśli już zapraszali do występów publiczność, to prosili o założenie maseczki. By wszyscy byli bezpieczni.

Natalia Dyjas-Szatkowska