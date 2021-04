Tak miał wyglądać Gorzów. Te wizje i koncepcje trafiły jednak do szuflady. Wizualizacje inwestycji, których nie udało się zrealizować

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Z komputera... do szuflady? Zobacz wizualizacje inwestycji, których nie udało się zrealizować w Gorzowie

Plaże pod palmami, bulwary, deptaki, nowoczesne centra handlowe i aquaparki. Gdyby włodarze polskich miast mogli wcielić w życie wszystkie pomysły z wizualizacji, które powstają w pracowniach architektonicznych, to niejedna miejscowość wyglądałaby dziś zupełnie inaczej. Gorzów w ostatnich latach również miał takie wizje i koncepcje. Część z nich udało się zrealizować, a niektóre musiały zostać dostosowane do miejskich realiów. Były również takie, które trafiły do szuflady i czekają na swój czas, ale i takie, które wylądowały w koszu i dziś prawie nikt o nich nie pamięta.



