Tak ubierali się Lubuszanie 20 lat temu. To były prawdziwe hity! Buty z czubem, futerka, dzwony, puchowe kurtki. Też takie mieliście?

Tak ubierali się Lubuszanie 20 lat temu

Dwadzieścia lat to w modzie prawdziwa epoka. Specjalnie dla Was odnaleźliśmy zdjęcia sprzed dwóch dekad, by sprawdzić, jak wtedy ubierali się Lubuszanie. Jaki ubiór królował wtedy na lubuskich ulicach? Nie brakowało dżinsowych katan, ale i butów "z czubem", grubych, puchowych kurtek. Epoka wielkich galerii handlowych była jeszcze przed nami. Ubrania kupowaliśmy w niewielkich sklepach, na giełdach, ryneczkach. Zobaczcie!





Ubrania kupowaliśmy w niewielkich sklepach, na targach, giełdach. Oj, przymierzało się dżinsy na mrozie albo na tekturce. Gdzie? Na ryneczku Pod Topolami albo na giełdzie na zielonogórskim Chynowie. To były czasy!



Giełda na zielonogórskim Chynowie. Tak tutaj było!



Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news