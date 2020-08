Taka sztuka na ulicy! Do Zielonej Góry powrócił festiwal BuskerBus. Na deptaku rządzą iluzjoniści, żonglerzy... Zobaczcie zdjęcia z występów

Do Zielonej Góry powrócił Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej BuskerBus. To dwa dni wypełnione niezwykłymi wydarzeniami. Na deptaku rządzą żonglerzy, magicy, muzycy. Każdy może zobaczyć ich występy. Zobacz, co działo się w trakcie pierwszego dnia festiwalu. Mamy zdjęcia!