Takiego koncertu jeszcze nie było. Będzie w… stodole pod Gorzowem

W piątek 17 maja w podgorzowskiej Baczynie odbędzie się nietypowy koncert. Postman, czyli Kostiantyn Pochtar da go w stodole. Tak będzie promował swoją trzecią płytę.

Nie tylko miejsce koncertu będą wyjątkowe, ale także kilka innych związanych z występem okoliczności. Na koncert będzie mogło wejść 30 osób, a wejściówka to… „co łaska”.

- W trakcie koncertu „puszczony” będzie kapelusz. Wrzucisz do niego, ile będziesz chciał czy chciała. Sugerowana kwota to 30 zł. Nie wypada wrzucić mniej. Wypada wrzucić więcej – mówi Magdalena Barocha z Borówka Music, agencji koncertowej, która organizuje koncert Postmana. To właśnie on da koncert w stodole w podgorzowskiej Baczynie.

Postman to artysta z Ukrainy. Nazywa się Kostiantyn Pochtar, a jego nazwisko po ukraińsku oznacza listonosza. Pochtar jest ukraińskim muzykiem, multiinstrumentalistą i songwriterem. W Gorzowie da koncert akustyczny. Od 2017 roku jeździ po całej Europie z koncertami, od Ukrainy, przez Szwajcarię i Niemcy po Holandię, gościł na wielkich festiwalach (Sziget, OFF Festival, CieszFanów, Zaxidfest, Sopot Songwriter Festival, Hedonism, Wianki, Ars Cameralis, Łódź Songwriter Festival, Opole Songwriters Festival) oraz w małych klubach – w miasteczkach i wsiach.

Koncert to pomysł gospodarza

Skąd właściwie wziął się pomysł na koncert w stodole?

- Organizujemy koncerty w różnych nietypowych miejscach, m.in. w mieszkaniach. Pewnego razu zgłosił się do nas człowiek spod Gorzowa, który zaproponował, by zorganizować koncert właśnie u niego – mówi nam Bartek Borówka z agencji koncertowej.

Koncert odbędzie się w piątek 17 maja. Rozpocznie się on o 20.15 (organizatorzy zapraszają do stodoły kwadrans wcześniej). By poznać dokładny adres koncertu, należy wysłać mail na adres: [email protected] i zrobić sobie rezerwację. W temacie maila należy napisać „Postman – Baczyna”, a w treści maila podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz informację, dla ilu osób ma być zrobiona rezerwacja.

Co ciekawe, na koncert można przynieść własne jedzenie, napoje (także te z „procentami"), aa gospodarz stodoły zapewni lodówkę do ich schłodzenia. Warto też zabrać poduszkę lub koc, by nie siedzieć na podłodze.

