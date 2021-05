Takiej Nowej Soli już nie ma. Mało kto pamięta, jak wtedy wyglądało miasto. Zobacz 10 miejsc, których już nie ma [TOP 10 DAWNYCH MIEJSC]

Byli wtedy dziećmi, dzisiaj to dziadkowie. Zanim zdążyli dorosnąć, Nowa Sól bardzo się zmieniła. - To zdjęcie z roku 1957. W tle ulica Dąbrowskiego i skrzyżowanie z ul. Drzymały - informuje Marek Grzelka, który założył grupę na Facebooku Nowa Sól wczoraj. To dzięki członkom tej grupy możemy przenieść się w czasie do miejsc w Nowej Soli, której już nie ma.Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii >>>>>>>>

Grupa Nowa Sól wczoraj/Facebook