Tan Art, czyli ogólnopolskie konfrontacje tańca współczesnego w Żarach. Ponad czterysta osób z całej Polski zatańczy w Lunie

Tan Art, czyli ogólnopolskie konfrontacje tańca współczesnego solo duo group rozpoczęły się w sobotni poranek 18 maja. To cały dzień prezentacji, na scenie żarskiej Luny wystąpi aż 450 tancerzy i ponad sto prezentacji. Do Żar przyjechały grupy z całego kraju, Zielonej Góry, Poznania Bydgoszczy, Bolesławca czy Wrocławia. To już czwarta edycja konfrontacji organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Żarskiego Domu Kultury Tan Art i Żarski Dom kultury.