Tanieją kwiaty, warzywa i owoce. Jakie ceny są na ryneczku w Gorzowie?

W dół idą też ceny truskawek. W ciągu tygodnia nawet o 10-20 proc. W pierwszych dniach maja na żadnym stoisku truskawki nie były tańsze niż 20 zł. W piątek 12 maja na wielu stoiskach były one już po 18 zł, a jeden ze sprzedawców oferował je po 16 zł/kg. Kolejka do jego stanowiska była więc jedną z najdłuższych na ryneczku.

Warzywa i owoce tanieją z tygodnia na tydzień. Jak na dłoni widać to na ryneczku Jerzego w Gorzowie. Od pierwszych tygodni wiosny nasz reporter odwiedza targowisko regularnie. Co kilka dni sprzedawane tu towary mają coraz niższe ceny? Przykłady? Choćby pomidory. Tydzień temu najtańsze pomidory były na ryneczku po 13 zł, teraz są po 12 zł za kilogram.

Są jednak towary, których cena na razie jest niezmienna. Do nich należą m.in. ziemniaki, które są po 6 zł/kg. Podobnie jest w przypadku pelargonii. W piątek 12 maja, podobnie jak tydzień wcześniej, były one do kupienia po 8-9 zł za doniczkę.