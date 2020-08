Tatuaż zamiast blizny. Instytut Równości i zielonogórskie salony tatuażu ruszają z nietypową akcją. Cel? Pomoc w pokonaniu traumy

A często przypominają nam one o trudnych chwilach w naszym życiu. Zdarza się, że są efektem samookaleczenia , o którym chcielibyśmy zapomnieć.

Idea akcji "Inkovery - zatuszuj przeszłość" jest prosta. Instytut Równości wszedł we współpracę z lokalnymi salonami tatuażu. By osoby, które mają na swoim ciele różne blizny, mogły pokonać traumę i wstyd. Jak? Przykrywając je właśnie tatuażem.

- Tatuażem będzie można przykryć nie tylko okaleczenia - zapewnia jednak Marcin Zbrzyzny z Instytutu Równości. - Mówimy tutaj także o bliznach powypadkowych, po poparzeniach.

Blizna może być efektem traumy. Tatuaż może pomóc w jej pokonaniu

- Równie dobrze ktoś mógł też przechodzić ciężką chorobę, ma bliznę po operacji, z którą jest związana jakaś trauma i nie chce, by ona mu o tym przypominała - mówi Agnieszka Chyrc z Instytutu Równości. - Chodzi nam o to, by pokazać, że blizny da się tatuować.