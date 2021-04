Te murale w Skwierzynie wzorowane są na prawdziwych kamienicach, które stały w tych miejscach kilkadziesiąt lat temu Dariusz Dutkiewicz

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Od kilku lat centrum Skwierzyny zdobią unikalne murale. Wydawałoby się, że takie klasyczne. Nie. Jak powiedział nam wiceburmistrz miasta nad Wartą, Wojciech Kowalewski, wzorem do murali były oryginalne kamienice, a raczej ich podobizny. Kamienice stały w tych miejscach, gdzie obecnie bloki. Tylko pogratulować pomysłu, i wykonania, bo chwilami aż chciałoby się do tych malowanych dzieci podejść, pogadać, no i wejść do takiej tajemniczej kamienicy.

