Te rasy psów mogą mieszkać w bloku. Planujesz przygarnąć psa, ale mieszkasz w bloku? Oto 10 ras psów, które nadają się do mieszkania!

Nie wszystkie rasy psów nadają się do mieszkania w bloku. Każda rasa psa, to inny charakter, predyspozycje oraz potrzeby. Istnieją rasy psów energiczne o dużym temperamencie, które potrzebują dużej przestrzeni i swobody oraz takie, dla których metraż i przestrzeń w ogóle nie mają znaczenia. Najważniejsze: jeśli masz mieszkanie w bloku i chcesz zamieszkać w nim z czworonogiem, nie kieruj się wyłącznie jego gabarytami. Nie jest prawdą, że jeśli pies jest mały, to idealnie zaadaptuje się na małym metrażu. Tu ważnych jest wiele innych czynników. Jeśli więc posiadasz własne cztery kąty i chcesz, by zamieszkał w nich też pupil, zorientuj się najpierw, jakie rasy psów mogą mieszkać na niewielkich metrażach.

Decydując się na powiększenie rodziny o czworonożnego przyjaciela należy mieć na względzie między innymi to, jakimi warunkami mieszkaniowymi dysponujemy

Są psy, które kochają być ciągle w ruchu i potrzebują dużej przestrzeni, a są też takie, które mogą bez problemu mieszkać na mniejszym metrażu

Biorąc pod uwagę, że pies ma stać się częścią twojego życia pamiętaj, że musisz poświęcać mu odpowiednio dużo czasu: jeśli pies będzie czuł się samotny, może zacząć płatać nam figle...

Co musimy zagwarantować psu, by czuł się dobrze w naszym domu?

TOP 10 ras psów idealnych do mieszkania w bloku: są towarzyskie, wesołe i kochają ludzi! Prawdą jest, że dla psa bardzo ważny jest człowiek: jego właściciel, czy też cała rodzina. Pupil zawsze będzie robił wszystko, by jego bliskim nic się nie stało, by byli szczęśliwi i radośni. Ta relacja jednak musi działać w dwie strony: nam też musi zależeć na tym, by pies czuł się z nami dobrze. Wiedział nie tylko, że jest kochany, ale też, że ma swoje miejsce. Dla przedstawicieli jednej rasy psów tym miejscem będzie legowisko albo kanapa. Dla innych: podwórko czy inny duży teren, na którym może bawić się do woli. Te rasy psów świetnie nadają się do mieszkania w bloku: Czytaj także Najmądrzejsze rasy psów: sprawdź, jakie czują największą więź z panem Kiedy decydujemy się na przygarnięcie psa pod swój dach, musimy wiedzieć, czym charakteryzuje się dana rasa psów. Jaki ma charakter, jakie preferencje i jakie oczekiwania. Jeśli choć trochę zapoznamy się z tym tematem mamy już praktycznie, jak w banku, że niebawem do naszego domu czy też mieszkania trafi pupili, który w mgnieniu oka stanie się członkiem naszej rodziny.

Zanim jednak tak się stanie, sprawdź, jakie rasy psów nadają się do mieszkania w bloku i miej na uwadze jeszcze jedną, bardzo ważną kwestię: każdy pies potrzebuje kontaktu z człowiekiem. Pamiętaj: psy też odczuwają samotność Eksperci zauważyli, że psy mają problemy z samotnością i jest to najczęściej dotykające ich zaburzenie behawioralne. W tym momencie pojawia się kolejna, istotna kwestia: pamiętajmy, że pies potrzebuje kontaktu z nami. Jeśli nie jesteśmy w stanie poświęcić mu wystarczająco dużo uwagi i czasu, może nie powinniśmy przygarniać pupila pod swój dach? Może lepszym rozwiązaniem byłoby zostanie wolontariuszem w schronisku? To kolejna, a może nawet priorytetowa kwestia, jaką powinniśmy rozważyć. Współcześnie rola psa w życiu człowieka uległa diametralnej zmianie. Początkowo zwierzęta te całe dnie spędzały z ludźmi na rozległych terenach, teraz natomiast coraz częściej zostają same w małych mieszkaniach na wiele godzin. Niektóre psy nie są w stanie dostosować się do nowych warunków bytowania - piszą Olga Witkowska i Kaja Chudalewska z Ośrodka Szkolenia Psów Kamiron w Częstochowie. Coraz więcej ekspertów zwraca uwagę właśnie na poczucie samotności u czworonogów. I nic dziwnego, że takie poczucie u nich występuje, w końcu pies jest zwierzęciem stadnym. Czytaj także Agresywne rasy psów. Uwaga, te psy mogą być niebezpieczne! Kiedy pies nie chce pozostawać sam w domu: szczeka lub wyje gdy zostaje sam w mieszkaniu

niszczy sprzęty domowe, gdy zostaje sam w mieszkaniu Rasy psów do bloku Zanim przejdziemy do kwestii ras psów, które konkretnie nadają się do mieszkania w bloku, musisz pamiętać, że przedstawiciele tych ras również potrzebują: regularnych spacerów

zabaw na świeżym powietrzu

zastrzyku aktywności Chociaż mawia się, że do mieszkania w bloku nadaje się każdy pies, to są rasy psów które szczególnie dobrze odnajdą się na niewielkim metrażu. pixabay.com Jakie rasy psów idealnie nadają się do mieszkania w bloku? Z pewnością te, które są spokojne, rozmiarem są adekwatne do metrażu mieszkania i nie są hałaśliwe. Czytaj także Psy w ubraniach i... przebraniach. Co za zdjęcia! Pies musi w mieszkaniu mieć zagwarantowane: swoje miejsce do odpoczynku

miejsce, w którym ma swoje miseczki Chociaż mówi się, że wszystkie rasy psów mogą żyć w bloku to te, które na pewno będą czuć się komfortowo w mieszkaniu to: hawańczyk

buldog francuski

pudel

szpic niemiecki

lhasa apso

yorkshire terrier

mops

cocker spaniel

shih tzu

jack russel terrier Czytaj także Idealne rasy psów dla biegaczy i miłośników sportu



