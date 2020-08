Te rasy psów są nieodpowiednie dla rodzin z dziećmi. Uwaga, tych osiem ras psów nie zaprzyjaźni się z waszymi dziećmi! [27.08.2020]

Masz dzieci i chcesz przygarnąć pod swój dach uroczego pupila? To uważaj, bo istnieją rasy psów, które uważa się za nieodpowiednie dla rodzin z dziećmi. Te psy i dzieci mogą nie nawiązać bliskiego kontaktu. Należy pamiętać jednak, że wiele zależy od wychowania: jeśli będziemy zaangażowani w proces wychowania psa, ten zyska właściwe cechy charakteru i będzie właściwie nastawiony do dzieci. Poniższe dane top efekty prac różnych badaczy - odnoszą się one jednak do ogółu. A każdy pies jest inny, ma swój charakter i upodobania.

Nieodpowiednie rasy psów dla rodzin z dziećmi

W naszym zestawieniu pojawia się 8 ras psów, które zdaniem ekspertów nie są odpowiednie dla rodzin z dziećmi. Może okazać się, że cudowny, słodki i uroczy pupil nie zaprzyjaźni się z dzieckiem. Może go zwyczajnie... nie polubić. To będzie mnożyć tylko problemy: pies nie będzie chciał się bawić z dzieckiem, chociaż pociecha będzie szukać bliższego kontaktu z czworonogiem. To może rodzić frustrację: i u dziecka i u właścicieli psa. To raz. Dwa: sfrustrowany może być też pies. Gdy małe dziecko będzie nagabywać psiaka na kontakt ten może być po prostu poirytowany. Są jeszcze inne scenariusze: pies będzie zazdrosny o dziecko. Albo: właściciele będą karcić psa, gdy zauważą, że ten nie darzy dziecka wystarczającą sympatią. Im dziecko będzie starsze, tym problemy mogą być większe jeśli zdecydujemy się na psa nieodpowiedniego dla dzieci. Pociecha będzie mieć problem z wyprowadzaniem czworonoga, a to może znacznie utrudnić życie całej rodziny.