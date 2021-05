Te żeńskie imiona nadawane są w Lubuskiem najrzadziej. Noszą je tylko nieliczne Lubuszanki! Piękne, oryginalne?

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Lubuskie: te żeńskie imiona nadawane są najrzadziej. Noszą je tylko nieliczne Lubuszanki! Piękne, oryginalne?

Są imiona, które są na topie i są takie, które powoli odchodzą w zapomnienie. Sprawdziliśmy, jakie imiona żeńskie są najrzadziej nadawane w Lubuskiem.



Od lat najpopularniejszym polskim imieniem jest Anna. W ostatnim czasie do najczęściej nadawanych imion żeńskich należą też m.in.: Maja, Lena, Pola i Hania. Ten trend dotyczy zarówno Lubuskiego, jak i całego kraju. A jakie imiona w naszym regionie najrzadziej nadawane są dziewczynkom? Czy są to imiona starodawne, czy może wyjątkowo oryginalne? Sprawdźcie!



Wszystkie z opublikowanych przez nas imion zostały nadane w 2020 roku tylko po dwa razy.

Dane pochodzą ze strony https://dane.gov.pl/pl.



