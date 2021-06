Tego jeszcze nie było! Pierwszy film z Nowej Soli zdobył ponad milion wyświetleń na Youtubie! Mieszkańcy tańczą w nim Jerusalemę

Jerusalema z Nowej Soli. Najczęściej wyświetlane wideo z miasta

- Ten taniec to hit - pisaliśmy w listopadzie 2020 roku o nowosolanach, którzy się go nauczyli i razem nagrali. Jerusalema - piosenka południowoafrykańskiego DJ-a i producenta muzycznego Master KG z udziałem wokalisty Nomcebo - wywołuje ciarki, kiedy jej się słucha. Muzyka wciąga, a taniec sprawia, że chce się go uczyć, żeby też tak zatańczyć tak, jak nowosolanie.

Niecałe trzy minuty to widoki znad Odry w Nowej Soli i uśmiechnięci tańczący mieszkańcy.

Teledysk nagrał Jarosław Werwicki, czyli Fota z drona. Choreografię przygotowała Małgorzata Pitrowska-Osuch. Autorką pomysłu jest Beata Cegiełka.

