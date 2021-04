Telefony dosłownie się urywają! Nie ma już wolnych miejsc. Tak decyzję rządu przyjęły klientki salonów kosmetycznych i fryzjerskich w Żarach

W tym roku odmrożenie branży beauty nastąpiło 3 tygodnie wcześniej niż w ubiegłym, kiedy to rząd dopiero 18 maja zdecydował się znieść obostrzenia.

Przypomnijmy. Salony zostały zamknięte tuż przed Wielkanocą, dlatego fryzjerzy i kosmetyczki przed świętami byli okupowani i często pracowali do późnych godzin wieczornych. Nie wszyscy zdążyli więc udać się na upiększający zabieg czy obciąć włosy.

-To naprawdę wspaniała wiadomość - mówi Bożena Frontczak właścicielka salonu kosmetycznego. - Ostatnie tygodnie były naprawdę trudne. Praktycznie od 27 marca zostałam bez żadnego dochodu, a rachunki płacić trzeba.

Podobnego zdania są właściciele salonów fryzjerskich zamkniętych od 4 tygodni na głucho.

-Chciałby się powiedzieć: wreszcie! Od miesiąca salon stoi zamknięty, co oznacza, że nie mam żadnego dochodu. To bardzo trudny czas dla mnie i moich pracowników. Bardzo się cieszę, że w końcu wracamy do normalności- stwierdza Agnieszka Niedźwiedzka z salonu fryzjerskiego.

Wszystkie telefony zajęte

Radość z ponownego otwarcia salonów wyraziły przede wszystkim klientki i klienci, którzy nie mogli się doczekać, żeby z powrotem umówić się na wizytę.

-Po ogłoszeniu decyzji na wczorajszej konferencji dosłownie urywały się telefony. Miałam zatrzęsienie chętnych chcących umówić się na wizytę. Można powiedzieć, że panie były lekko zdesperowane. W godzinę miałam zapełniony kalendarz na 3 tygodnie naprzód- mówi Bożena Frontczak.