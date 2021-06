Ten zakątek w Nowej Soli wygląda pięknie, a powstanie tutaj jeszcze piękniejszy park rekreacyjno-wypoczynkowy. Przetargi ruszyły

- Na terenie zielonym przy ul. Zygmunta Starego powstanie nowy, duży kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy wraz z placem zabaw podzielonym na odpowiednie strefy aktywności dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku - zapowiedział prezydent Nowej Soli Jacek Milewski.

Jednak zakup urządzeń to drugi etap tej inwestycji. Najpierw zaczną się prace przy budowie ścieżek. W ramach zagospodarowania zieleni przy ulicy Zygmunta Starego w Nowej Soli w pierwszym etapie mają powstać ciąg pieszo-rowerowego i ciągi piesze z oświetleniem terenu. Ciąg pieszo – rowerowy będzie miał szerokość 4 metrów, długość ok. 240 metrów. Ma być wykonany z betonowej kostki brukowej w kolorach melanż grafit z czerwienią i kolorze grafitowym.

Ciągi piesze, (w tych samych kolorach) mają mieć szerokość dwóch metrów (jeden o długości ok. 565 metrów, drugi 419 m). Przewidziane jest też humusowanie terenów zieleni i obsianie ich mieszanką traw. Wycięte zostaną kolidujące z inwestycją drzewa i krzewy. Zamontowanych zostanie 20 słupów oświetleniowych. Z odpowiedzi na pytanie zainteresowanej budową firmy wiadomo, że teren pod place zabaw i stref aktywności, tam gdzie są naturalne zaniżenia, będzie wyniesiony na wysokość projektowanych przy nich ciągów komunikacyjnych. Miasto dopuszcza wbudowanie niezanieczyszczonego gruntu, aby podnieść niektóre miejsca.

Inwestycja w skrócie. Co tutaj będzie

strefy wypoczynku z leżakami i wiatą

strefy seniora z urządzeniami przeznaczonymi dla osób starszych

ścieżka zdrowia

strefa crossFit z urządzeniami sprawnościowymi i elementami siłowni zewnętrznej

ciąg pieszo-rowerowy

ciągi piesze

oświetlenie parkowe

Nowa Sól. Co warto zobaczyć?

Z pewnością będzie warto zobaczyć park, który powstanie na Pleszówku.

Zobacz to miejsce na mapie:

Inwestycje w Nowej Soli. Przetargi i koszty. Kiedy park ma być gotowy?

Do wtorkowego poranka (8 czerwca 2021 r.) mieli się zgłaszać chętni do zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Zygmunta Starego w Nowej Soli. Pierwsza część inwestycji to budowa ciągu pieszo-rowerowego i ciągów pieszych z oświetleniem tego terenu.

Według szacunków Urzędu Miejskiego w Nowej Soli inwestycja ma kosztować 1,75 miliona złotych.