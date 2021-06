Tenisowe drużyny rywalizowały w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego

NOWE "Nasza Monika z Żar". Rozmowa z reprezentantką Polski w piłce ręcznej, Moniką Kobylińską.

Spacer po rodzinnym mieście z Moniką Kobylińską był dla mnie niezwykłym przeżyciem. Monika jest w wieku mojej córki i razem zaczynały swoją przygodę w Sokole Żary. Pamiętam ją jako szkraba, który już wtedy wyróżniał się na tle rówieśników walecznością i nieustępliwością. Dzisiaj Monika wyrosła na wspaniałą, a przede wszystkim skromną kobietę. Jest reprezentantką Polski i zdobyła w Polsce, a teraz we Francji wszystkie możliwe tytuły. To duma miasta. To po prostu nasza Monika.