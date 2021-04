Tesla Gigafactory pod Berlinem znów w potrzasku? Budowa może się opóźnić. Tym razem chodzi o zanieczyszczenie środowiska

Budowa Tesla Gigafactory pod Berlinem opóźni się? Wszystko na to wskazuje. Elon Musk znów ma problemy. Tym razem chodzi o rury kanalizacyjne i skażenie środowiska.

Tesla Gigafactory pod Berlinem Rok temu ruszyła budowa wielkiej fabryki Elona Muska pod Berlinem w miejscowości Grünheide. To około 50 km od Kostrzyna i Słubic. Prace przy budowie nieprzerwanie trwają do dziś. Rozmach inwestycji jest ogromny. Będzie to nowoczesna fabryka umiejscowiona... w środku lasu! Zdjęcia z góry dokładnie pokazują, o jakim przedsięwzięciu mówimy. Budowane hale są po prostu ogromne!

Jednak wszystko wskazuje na to, że budowa fabryki Tesla Gigafactory się opóźni. Powodem są kolejne nieprawidłowości. Jak informuje portal moto.pl, niemieckie władze bardzo dokładnie analizują dokumentację budowy i prowadzą śledztwo na jej terenie. Właśnie podczas tych działań wykryto tajemnicze wykopy pod rury. WIDEO: Elon Musk najbogatszym człowiekiem świata. Jego majątek jest szacowany na blisko 190 mld dol.

Źródło: RUPTLY/x-news

Budowa fabryki Tesla Gigafactory się opóźni? Jak podaje moto.pl: ,,Ministerstwo środowiska Brandenburgii w czasie rutynowej kontroli przeprowadzonej na terenie działki budowlanej Giga Berlin odkryło wykopy pod rury kanalizacyjne. Z tego powodu prace na budowie zostały wstrzymane w okresie od 26 marca do 12 kwietnia 2021 roku. Potem ruszyły, a jednocześnie z nimi rozpoczęło się śledztwo". Według portalu ministerstwo ma podejrzenia, że wykopy zostały przeprowadzone nielegalnie. Na dodatek mogły przyczynić się do skażenia środowiska naturalnego. ,,Zainstalowane w nich rury odprowadzające zanieczyszczoną wodę z budowy miały pojedyncze spawane ścianki". Według rzeczoznawców, których rząd powołał do zbadania sprawy, zastosowane rury kanalizacyjne są zbyt cienkie, aby mieć pewność, że przemysłowe ścieki nie przesączyły się do gleby zanieczyszczając wody gruntowe. ,,Póki co nie ma na to żadnych dowodów, ale również nie da się tego wykluczyć. Trwające śledztwo ma to wyjaśnić" - czytamy na moto.pl.

Elon Musk krytykuje niemieckie władze Elon Musk w ostatnim czasie krytykował niemieckie władze za biurokratyczne kłody rzucane Tesli pod nogi. Przypomnijmy, że fabryka nadal czeka na ostateczne pozwolenia na budowę, choć przecież prace trwają od roku...

Ta sytuacja jest „szczególnie irytująca, bo zasadnicza dopuszczalność przedsięwzięcia została przeanalizowana i potwierdzona przez kilka sądów i żadna decyzja sądowa nie podaje jej w wątpliwość” – pisze firma w opublikowanym w czwartek (08.04.2021) stanowisku dotyczącym skargi organizacji ekologicznej Deutsche Umwelthilfe (DUH). Tesla a ekolodzy Przypomnijmy, że fabryka Tesli Gigafactory 4 pod Berlinem napotyka na coraz większy opór lokalnej społeczności i obrońców środowiska. Według doniesień niemieckiego dziennika "Der Tagesspiegel", fundamenty i zewnętrzna elewacja niemieckiej Gigafactory zostały zbudowane zgodnie z planem, ale dalsza część prac jest zagrożona. To nie pierwsze protesty przeciwko budowie Gigafactory 4. Do tej pory ich liczba wynosi już ponad 400. Budowa była również wstrzymywana m.in. przez węże, a dokładnie gniewosze plamiste, które zapadły w sen zimowy w lesie, które Elon Musk chciał wyciąć.

100 mln euro kaucji Warto dodać również, że Elon Musk musiał wpłacić 100 milionów euro kaucji na przełomie 2020 i 2021 roku, żeby kontynuować budowę bez pozwolenia. Jeśli by tego nie zrobił, nie byłoby można kontynuować montażu maszyn w lakierni. Niemożliwa byłaby również wycinka lasu przy torach, ponieważ w wyniku toczącego się postępowania przed Wyższym Sądem Administracyjnym Berlina-Brandenburgii (OVG) o planowane przez Teslę oczyszczanie 82,2 hektarów, przeciwko któremu pozywa Naturschutzbund i Zielona Liga, OVG częściowo uwzględniło pozew.

Pierwsze elektryczne samochody miały wyjechać z fabryki już w lipcu. Czy rzeczywiście tak się stanie? Dowiemy się już wkrótce.

WIDEO: Elon Musk z wizytą w Berlinie. Rozmowy z niemieckimi politykami o szczepionce na Covid-19

Źródło: RUPTLY/ x-news

Gigafactory 4. Ta fabryka wzbudza zainteresowanie nie tylko wśród Polaków Wszystkie zdjęcia, jakie możecie zobaczyć w naszej galerii, pokazującej postępy prac z budowy fabryki Tesli koło Berlina, są autorstwa Albrechta Köhlera.

Kim jest Albrecht Köhler? To mieszkaniec Grünheide, który od początku inwestycji na bieżąco informuje o jej postępach. I zaczął to robić po prostu, jako obywatel, mieszkaniec, nie jako pracownik Tesli. Duże zainteresowanie Gigafactory przejawia nie tylko Albrecht, ale też jego znajomi. Można powiedzieć, że to on i jego ekipa są niejako kronikarzami całej tej inwestycji, a także dużym źródłem informacji. Dzięki swojej aktywności w mediach społecznościowych dołączył do podcastu Elona Muska, gdzie występuje w roli moderatora i rozmawia o Tesli, a także innych przedsięwzięciach Muska.