Tłumy na rynku przy Owocowej w Zielonej Górze! Podajemy ceny warzyw, owoców, wędlin, ryb. Co można kupić taniej, a co podrożało?

W sobotę, 26 czerwca, ryneczek przy ulicy Owocowej w Zielonej Górze był tłumnie odwiedzany przez mieszkańców. Pogoda dopisała. Miejscami pojawiały się ciemniejsze chmury, ale na szczęście nie padało. Ludzie chętnie kupowali sezonowe owoce, jak truskawki, wiśnie czereśnie, maliny czy warzywa w postaci ogórków, pomidorów, ziemniaków, szparagów... Zaspokojeni zostali również smakosze miodów, wędlin oraz ryb.



Tradycyjnie, jak każdej soboty, ruch w okolicach bazaru był ogromny. Niestety nie obyło się również bez mandatów za złe parkowanie. Ci jednak, którym udało się bezpiecznie zostawić swoje pojazdy, mogli zaopatrzyć się w lokalne, świeże produkty. Specjalnie dla was, my również pojawiliśmy się na ryneczku, ponieważ dochodziły do nas głosy, że ceny znacznie poszły w górę. Ile aktualnie wydamy pieniędzy przy ul. Owocowej? Co podrożało, a co możemy kupić taniej? CZYTAJ DALEJ >>>



Przypominamy, że w przyszłym tygodniu ryneczek przy ulicy Owocowej otwarty będzie w dniach:

- wtorek: 29 czerwca;

- czwartek: 1 lipca;

- sobota: 3 lipca.



