Tłumy na targowisku w Żarach. Truskawki, szparagi i kolorowe kwiaty cieszą się największym powodzeniem

Jeśli ktoś wybrał się na zakupy na targowisko w Żarach i chciał zaparkować w pobliżu to w piątkowy poranek 17 maja nie miał najmniejszych szans. Korek w kierunku ronda przy galerii A1 ciągnął się aż do przejazdu kolejowego przy ulicy Moniuszki. Wzdłuż ulicy Lotników sznur samochodów. Na samym targu tłumy, gwar i cała feeria kolorów. W piątek 17 maja dopisała pięknie pogoda, według prognoz, w sobotę nie będzie już tak pięknie, więc okazja do zakupów idealna. W połowie maja największym powodzeniem na straganach cieszą się truskawki i szparagi, ale także młode ziemniaki, sałata czy pomidory i oczywiście kwiaty.

Na targu jest bardziej kolorowo, niż jeszcze parę tygodni temu bo sprzedawcy kwiatów mają już niezły asortyment. Pelargonie, popularne supertunie vista, aksamitki, lawenda, kolorowe roże i wiele innych roślin - można przebierać i wybierać do woli. - To sezon komunijny, więc dużo ludzi kupuje rośliny do ogrodów, żeby ładnie to wyglądało, a zostają na całe lato, to też po zimnej Zośce, więc mówią, że to już bezpieczniej sadzić delikatniejsze kwiaty- mówi jeden ze sprzedawców. W naszej galerii zobaczycie zdjęcia z targu w Żarach. Może wypatrzycie siebie lub kogoś znajomego.

