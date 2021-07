To będą huczne urodziny! 800-lecie Zielonej Góry. Mieszkańcy, podpowiedzcie, jak miasto ma uczcić ten jubileusz!

Miasto było małe, teraz jest największe

Kiedy sto lat temu obchodzono 700-lecie miasta, powstało m.in. Miejskie Muzeum, a także „Historia Zielonej Góry” Hugo Schmidta. To trwałe pamiątki po tych urodzinach. A warto dodać, że miasto liczyło wówczas 24 tysiące mieszkańców. Dziś ponad – 140 tysięcy. Jest największym pod względem liczby mieszkańców i powierzchni miastem w województwie lubuskim (szóstym w Polsce pod względem powierzchni). Zielona Góra to też miasto uniwersyteckie. Dlatego 800. urodziny – zdaniem mieszkańców – nie powinny być skromne i krótkie. Program musi być bogaty, by każdy znalazł coś dla siebie. No i powinny zostać jakieś trwałe ślady dla kolejnych pokoleń.