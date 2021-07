To będą niezwykłe wakacje z "Gazetą Lubuską". Czy znasz wszystkie nasze pałace? Jest ich grubo ponad 200

Oto nasz pomysł na tegoroczne wakacje - szlak pałaców i dworów.. . To nasza regionalna specjalność mamy ich bowiem około 250. I trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na pokazanie piękna naszego regionu, ale także jego niezwykłej historii, tradycji. Oto pięć powodów, dla których warto odwiedzić nasze pałace i dwory...

To niewiarygodne. Emerytowana śpiewaczka operowa uratowała pałac

1. Opowieści

To opowieści o głośnych romansach, duchach, dramatach, skarbach. Na zaostrzenie apetytu weźmy pałac w Zaborze... Najbardziej znane są trzy historie. Już z samym jego powstaniem wiąże się legenda. Oto został podobno zbudowany kosztem wziętego do niewoli tureckiego paszy, który pozostawał więźniem grafa do czasu złożenia przez rodzinę okupu w złocie - tyle kilogramów złota, ile ważył jeniec. Niektóre źródła podają, że wydarzenia te miały miejsce po obronie Wiednia w 1683 roku.

Władał tutaj też Fryderyk August Cosel - nieślubny syn króla Augusta II Mocnego i jego faworyty Anny Konstancji Hoym, żony saskiego ministra skarbu, zwanej hrabiną Cosel. Tej znanej z kart powieści Kraszewskiego. W 1744 roku za sumę 216 000 guldenów reńskich kupił Zabór od czeskiego szlachcica Franciszka Antoniego Pachty.