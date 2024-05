To będzie sobota dla miłośników piosenki kresowej i drugiego obiegu, czyli Kresoviana i Vintage Targ w Gorzowie

Choć piosenka kresowa cieszy się sporą popularnością, to za kilka dziesięcioleci może to być już przeszłością. - Są tylko nieliczne przypadki, kiedy potomkowie przybyłych tu kilkadziesiąt lt temu wygnańców z Kresów są zainteresowani kontynuacją promocji ojczyzn ich rodziców czy dziadków – zauważa J. Kamiński.

Targi staroci będą w MCK-u

- To impreza promująca drugi obieg – mówi Anna Modrzejewska z Inkluzywnej Pracowni Edukacji Artystycznej MCK. Odbywać się ona będzie od 12.00 do 18.00. Co w tych godzinach będzie się działo?

Już od południa trwać będą targi vintage.

- Będzie około dwudziestu bardzo różnorodnych stoisk. Będą na nich nie tylko ubrania, szkoło kolekcjonerskie czy płyty winylowe. Będzie też można kupić uratowane od zapomnienia lalki Barbie, które zostały zreperowane przez jedną z naszych wystawczyń – mówi A. Modrzejewska.

W programie są też warsztaty. Od 12.00 do 13.30 będą warsztaty „Re-sweter. Biżuteria tekstylna”, podczas których będą wykorzystywane materiały wtórne, od 12.00 do 15.00 „Sentymentalne warsztaty roślinne. Tak! Przesadzamy!”, a od 14.30 do 17.30 odbywać się będą „Warsztaty Artystycznego Cerowania”. - Spróbujemy starym wysłużonym ubraniom dać drugie życie – mówi A. Modrzejewska. Wstęp na Vintage Targ jest bezpłatny.

