To był fantastyczny rok dla lubuskiego futbolu

Historyczny sukces w Pucharze Polski

Cztery lubuskie zespoły w III lidze

W mijającym roku po raz pierwszy od ostatniej reformy III ligi mogliśmy obserwować na tym poziomie rozgrywkowym aż czterech przedstawicieli województwa lubuskiego. W porównaniu do innych regionów naszego kraju, a także biorąc pod uwagę, że nie mamy żadnego zespołu na szczeblu centralnym, nie jest to wynik wprawiający lubuskich kibiców w euforię, jednak od czegoś trzeba zacząć odbudowywanie cywilizacji na tzw. piłkarskiej pustyni. Zwłaszcza, że bywały lata – i to nie tak dawno – że powyżej IV ligi występowała tylko jedna lubuska drużyna.