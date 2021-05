To był koncert inny, niż wszystkie! Dawid Marciniak z Kostrzyna grał i śpiewał przez 24 godziny

- Pomysł na zorganizowanie tego maratonu wpadł mi do głowy w czasie majówki, czyli stosunkowo niedawno. To ostatni moment przed otwarciem kultury dla publiczności. Do tej pory ludzie mogli oglądać koncerty i występy wyłącznie w internecie. Na początku cieszyły się one sporym zainteresowaniem, później zainteresowanie to zmalało. Mój koncert ma być symbolicznym zamknięciem tego nieciekawego czasu - mówi Dawid Marciniak.