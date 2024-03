To była wielka tajemnica: w Lubuskiem ukryto w lesie bazę atomową. Składowano tu głowice jądrowe. Zobaczcie ruiny bazy Anna Moyseowicz

To potwierdzony fakt: w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej ruiny są do dziś. To mroczne i niebezpieczne miejsce schowane głęboko w lesie...