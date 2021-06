Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/9]

To było piekło na ziemi! Pożar w lesie koło Cybinki postawił na nogi strażaków i leśników. Prawdopodobnie to było podpalenie

Piekło na ziemi – tak w skrócie strażacy podsumowują widok, jaki zastali na terenie zrębu w pobliżu miejscowości Koziczyn (gmina Cybinka), gdzie we wtorek, 8 czerwca doszło do dużego pożaru.



Powiadomienia o pożarze strażacy z OSP Cybinka otrzymali o godzinie 21:48, po chwili z remizy wyjechały pierwsze wozy. Czarny dym unoszący się nad lasem widoczny był już z Cybinki. Pożar zauważony został przez powracającego z dyżuru przeciwpożarowego pracownika Nadleśnictwa w Cybince, który niezwłocznie powiadomił odpowiednie służby.



Paliły się stosy drewna

Gdy strażacy dojechali na miejsce ogniem całkowicie objęte były dwa stosy drewna na terenie zrębu oraz przyległa do nich ścioła. Płomienie sięgały wysokości 3 piętra, panowała bardzo wysoka temperatura. Konieczne było wsparcie i dojazd kolejnych zastępów strażaków.



Potrzebne było wsparcie

W rejon pożaru sukcesywnie dojeżdżały kolejne zastępy z: JRG w Słubicach (GBA, GCBA, GCBM), OSP Białków (GBA), OSP Grzmiąca (GBA) oraz OSP Rąpice (GBA) podając kolejne prądy wody w natarciu. Zorganizowany został punkt czerpania wody na rzece Pliszka, skąd woda dowożona była w rejon pożaru. Po kilkudziesięciu minutach sytuację udało się opanować i stłumić szalejący ogień.



Przyczyną pożaru było podpalenie

Rozpoczęło się tym samym żmudne dogaszanie w celu wyeliminowania wszystkich zarzewi ognia, które trwało do późnych godzin nocnych. Przyczyną zdarzenia było prawdopodobnie podpalenie.



Wideo: Tragiczny pożar w Słońsku. Nie żyje kobieta