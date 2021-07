Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/86]

To dzięki takim szarym bohaterom, jak szeregowy Kamila Nisiewicz, dzisiejsze Święto Brygady przebiegło wzniośle, sprawnie i bezpiecznie

Było jak przed pandemią. Setki Międzyrzeczan pod Ratuszem. Wzdłuż trasy przejazdu kolumny defiladowej. Niektórzy narzekali, że utrudnienia w ruchu są. I dobrze. Bo aż żal pomyśleć, co by się z miastem stało, gdyby święta nie było, bo nie byłoby Naszej Brygady.



Ale jest i po pandemii wróciła na ulice. Setki międzyrzeczan wyległy więc, aby obserwować, robić zdjęcia. No bo defilada z okazji 25 rocznicy utworzenia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, była w 2021 r. taka specyficzna. Wyczekiwana od miesięcy przez mieszkańców miasta nad Obrą i Paklicą.



Cześć i chwała tym, którzy się do tego przyczynili. Ale zwłaszcza takim naszym międzyrzeckim żołnierzom jak Pani Kamila, którzy przez ostatnie dni spali po kilka godzin na dobę, aby było godnie i bezpiecznie na defiladzie. I to się udało. Dziękujemy szeregowej Kamili, ale też jej koleżankom i kolegom. To było naprawdę wielkie, niezapomniane święto. Międzyrzeczanie poczuli powiew świeżego powietrza, po pandemii…