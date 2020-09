To jest najbardziej dziurawa droga w okolicy Nowej Soli. A teraz będzie jak nowa

- Bardzo się cieszę, że droga jest remontowana. To bardzo ważna trasa - podkreśla dzisiaj radny, który informację w tej sprawie opublikował na Facebooku. - Po otwarciu S3 ruch się tutaj zwiększył i wielu kierowców z gmin Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, jak i z Głogowa przejeżdżających tą drogą.

Kiedy zaczęły się roboty na drodze nr 283, która łączy zjazd z trasy S3 z drogą Nowa Sól - Bytom odrzański - Głogów, Grzegorz Zwarycz odetchnął z ulgą. Napisał o ten remont wiele pism do Zarządu Dróg Wojewódzkich. O problemie informował radnych województwa z okręgu nowosolskiego. Apelował o pomoc do Zarządu Powiatu Nowosolskiego. Długo wydawało się, że nic się nie da zrobić i już zawsze samochody, które się tędy mijały, miały zjeżdżać na pobocze, jeszcze bardziej dziurawe od wąskiej drogi.

Radny Grzegorz Zwarycz w wielu pismach do różnych instytucji podkreślał katastrofalny stan drogi na odcinku od Rejowa do skrzyżowania z drogą nr 333. - Stan tej drogi nie spełnia podstawowych wymogów, aby ruch osób i pojazdów odbywał się na niej w sposób bezpieczny i niezagrażający osobom i stanowi technicznemu pojazdów. Droga ma liczne uszkodzenia i nierówności - opisywał trasę radny.

- Temat remontu tej drogi ciągnie się dobrych kilka lat, jak nie kilkanaście, więc pozostaje się cieszyć, że jest się jednym z tych którzy interweniowali i pisali w sprawie tej drogi - podkreśla Grzegorz Zwarycz.

Droga wojewódzka nr 283. Co będzie robione?

Wyremontowany zostanie odcinek ok. 1,5 km drogi. Jezdnia zostanie w końcu poszerzona do sześciu metrów. Radny z Bytomia Odrzańskiego poinformował też, jakie powstaną warstwy nawierzchni. Będzie warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem (cementem) o grubości 10 cm, będzie podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego zagęszczona mechanicznie grubości 20 cm, podbudowa zasadnicza grubości 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu kamiennym oraz warstwa wiążąca grubości 7 cm z betonu asfaltowego i ścieralna grubości 4 cm. Natomiast na części już istniejącej będą takie warstwy nawierzchni jak profilująca grubości min. 4 cm z betonu asfaltowego, wiążąca grubości 7 cm z betonu asfaltowego i ścieralna grubości 4 cm.

Droga ma być gotowa do 30 listopada 2020 r.