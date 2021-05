- To jest nie do pomyślenia, żeby po takim badaniu nie można było skorzystać z toalety - opowiada Czytelnik z Nowej Soli. Co się stało?

Źródło: RUPTLY

- Po badaniu szukałem toalety. Była jedna na dole i to zatkana. To nie do pomyślenia, żeby w takim miejscu nie było co najmniej dwóch toalet dla pacjentów. Za to badanie się płaci. Co człowiek ma zrobić? - poskarżył się Czytelnik. - Wiele razy mam badania w różnych placówkach medycznych, ale w takiej sytuacji znalazłem się pierwszy raz.