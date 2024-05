To już oficjalnie: Cuprum Stilon Gorzów zagra w siatkarskiej Plus Lidze

Początkowo mówiło się o tym nieoficjalnie, w połowie kwietnia głośno zapowiedział to prezydent Jacek Wójcicki. Teraz zostało to oficjalnie potwierdzone przez działaczy Cuprum Lubin i Stilonu Gorzów. W sezonie 2024/2025 w siatkarskiej Plus Lidze grać będzie drużyna Cuprum Stilon Gorzów. W środę 15 maja przedstawiciele obu klubów poinformowali o tym, że dochodzi do fuzji obu klubów.