To ma być ogromna inwestycja! Czy w Gorzowie powstanie Lubuskie Centrum Ruchu Drogowego?

- To jest budynek, w którym przyjmujemy naszych klientów na pierwszym piętrze, a wiadomo, że przychodzą tu osoby o różnej sprawności oraz kondycji fizycznej i dobrze by było, gdyby wszystkie kasy czy punkty rejestracji były na parterze. Coraz bardziej doskwierają nam też problemy z przeciekającym dachem i oknami, ale też inne niedogodności wynikające z faktu, że obiekt od wielu lat nie był remontowany - mówi Jarosław Śliwiński, dyrektor WORD w Gorzowie.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie ma już swoją historię. Został wybudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a ostatni poważny remont przeszedł osiemnaście lat temu. Dziś daleko mu do nowoczesności, a coraz bardziej trzeba gruntownej modernizacji.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie przestał przystawać do dzisiejszych czasów jeszcze z innego powodu - braku miejsca i odpowiednich warunków dla egzaminowanych i egzaminatorów.

- Obecnie dysponujemy tylko jednym placem manewrowym i tam odbywają się jazdy wszystkich kategorii pojazdów, jakie przystępują do egzaminu. Jeśli w danym momencie prowadzone są egzaminy na motocykl, to wówczas inne pojazdy nie mogą jeździć, bo ten tor dla motocykli jest na ukos całego placu manewrowego. Również sama nawierzchnia tego placu wymaga odnowienia - mówi Jarosław Śliwiński.

Dyrekcja ośrodka chce jednak iść o krok dalej i zamiast obiekt remontować - planuje przebudować go tak, aby nie tylko stał się bardziej nowoczesny, ale przede wszystkim pozwalał na rozszerzenie działalności. Stąd pomysł utworzenia w tym miejscu Lubuskiego Centrum Ruchu Drogowego. Co dokładnie miałoby się w nim znaleźć?

- Chcemy stworzyć obiekt na miarę dwudziestego pierwszego wieku - począwszy od parterowego budynku głównego wyposażonego z ogniwa fotowoltaiczne, które będą ogrzewać go i oświetlać w sposób przyjazny dla środowiska, poprzez duże i przestronne place manewrowe osobne dla ciężarówek, osobówek i motorów czy nowoczesne garaże - między innymi dla samochodów hybrydowych - tłumaczy dyrektor WORD w Gorzowie.

- To nie ma być tylko ośrodek do szkolenia i egzaminowania kierowców, ale również miejsce szeroko pojętej edukacji - zarówno najmłodszych jak i dorosłych. Chciałbym, aby można było tu uruchomić na przykład specjalną salę trenażerów, w której będzie można spróbować swoich sił w specjalnych symulatorach jazdy motocyklem czy samochodem osobowym -

Ale w planach jest także wybudowanie miasteczka ruchu drogowego dla dzieci, placu doskonalenia jazdy czy nawet toru do nauki jazdy w trudnym terenie, z którego mogliby korzystać na przykład miłośnicy jazdy na kładach.

WIDEO: Lubuskie: Jechał po drodze ekspresowej S3 aż 236 km/h. Sprawa kierowcy trafi do sądu

Dyrektor ośrodka wspomina też o budowie nowoczesnej sali konferencyjnej na kilkaset osób, w której można by było prowadzić różnego rodzaju konferencje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a nawet organizować targi motoryzacyjne.

Aby obiekt mógł powstać trzeba więcej miejsca

Obecnie dyrekcja gorzowskiego ośrodka czyni starania o pozyskanie dodatkowych terenów, które są niezbędne do tego, aby inwestycję w ogóle można było zrealizować. W tej sprawie prowadzi już rozmowy z miastem i władzami jednej z sąsiednich gmin. Przygotowywana jest także wstępna koncepcja nowego WORD. Co ważne - inwestycja została już zapisana w strategii województwa lubuskiego na najbliższe lata. Jej szacunkowy koszt to ponad 30 milionów złotych.

Zobacz również: