To możesz mieć zupełnie za darmo! Takie rzeczy w dobrym stanie oddają Lubuszanie |OFERTY

Meble, akcesoria do domu, czy też dla dzieci. To wszystko znajdziecie w naszej zdjęciowej galerii - oczywiście zupełnie za darmo. Nie musicie poświęcać wiele czasu, by przedrzeć się przez setki anonsów w zakładce "za darmo" w poszukiwaniu tych rzeczy, które nadają się jeszcze do wykorzystania, bo są w dobrym stanie.

W Lubuskiem oddają za darmo meble i akcesoria dla dzieci

Wybraliśmy te ogłoszenia, które dotyczą oddania za darmo mebli oraz dziecięcych akcesoriów. Są one w dobrym stanie lub wymagają delikatnego liftingu, czy też odświeżenia.

Meble, które tu znajdziecie, mogą trafić do waszych domów, czy też domków letniskowych. Niektóre z nich lekko przerabiając, nabiorą wyjątkowego charakteru i stanowić będą ozdobę twoich czterech kątów. Co dokładnie możecie mieć za darmo? Na liście są: