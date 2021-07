To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 14.07.2021 grzeje na Facebooku?

Oto najmądrzejsze rasy psów. Te czworonogi szybko się uczą się, są wierne i kochają ludzi! Można stwierdzić, że to pupile idealne!

Rasy psów, które zasługują na miano najmądrzejszych to te, które m.in. są wierne. Okazuje się, że właśnie ta cecha jest silnie powiązana z inteligencją pupili. Najmądrzejsze rasy psów, według ekspertów to te, które bardzo szybko się uczą, wykonują komendy i czują ogromną więź ze swoim panem. Jeśli poszukujesz dla siebie takiego towarzysza na czterech łapach, to koniecznie zapoznaj się z tym artykułem. Powstał on na podstawie przeprowadzonych badań przez zespół badaczy i naukowców. Stanley Coren i dwunastu innych ekspertów i naukowców stworzyło taki właśnie ranking.