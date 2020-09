To olbrzymi sukces zielonogórskiego szpitala! Tutaj pacjent z udarem jeszcze szybciej dostanie lek, który zwiększy szansę na jego przeżycie

- Z tego realnie można leczyć 25-30 proc. - wyjaśnia Szymon Jurga. - Średnia w kraju wynosi około 14 proc. My w ostatnich miesiącach zbliżyliśmy się do 25 proc. Wciąż kluczowa jest edukacja społeczeństwa, by jak najszybciej rozpoznawali udar u siebie i bliskich.