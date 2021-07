To oni kręcili kółka najlepiej! Gorzów Rowerową Stolicą Polski w swojej kategorii

Podsumowano już trzecią edycję Rowerowej Stolicy Polski. To akcja, w której w tym roku wzięły udział 53 miasta. Jej zasady są bardzo proste. Zwycięża ta miejscowość, której rowerzyści - w przeliczeniu na jednego mieszkańców - wykręcą największą liczbę kilometrów.

Tytuł Rowerowej Stolicy Polski ponownie powędrował do Nowej Soli. Jej rowerzyści wykręcili 584 tys. km. To drugi wynik w Polsce, bo metropolia Bydgoszcz wykręciła 1,5 mln km. Tytułu w kategorii ogólnej jednak nie zdobyła, bo mieszkańców ma kilka razy więcej niż Nowa Sól (Bydgoszcz wygrała jednak w kategorii miast powyżej 200 tys. mieszkańców).