To ostatni moment, żeby się zaszczepić i zdążyć przed czwartą falą pandemii koronawirusa OPRAC.: (u)

Czwarta fala pandemii już jest w Europie. To kwestia czasu, kiedy dotrze do nas. A że dotrze, eksperci nie mają wątpliwości. Niektórzy są zdanie, że to ostatnie spokojne dni, i już w połowie sierpnia nastąpi gwałtowny wzrost zachorowań na Covid-19. Aby uniknąć ciężkiego przebiegu choroby, trzeba się zaszczepić jak najszybciej.