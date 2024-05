To ostatnie dni Heaven w Zielonej Górze. Tak bawili się tu klubowicze. Pamiętacie te imprezy? | DUŻO ZDJĘĆ Joanna Niedziela

Do wielbicieli dyskotek z pewnością dotarła już wiadomość, że zamyka się jeden z najpopularniejszych zielonogórskich klubów muzycznych. To już oficjalne. „Kawał historii i wiele udanych imprez” - komentują mieszkańcy. Zobaczmy raz jeszcze to szaleństwo na parkiecie. Tak bawiliście się przez te wszystkie lata w Heaven!