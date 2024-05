To raj dla ogrodników i działkowców. Na targach w Gliśnie roślin do wyboru, do koloru!

Tu znajdziesz wszystko do ogrodu!

Stąd nikt nie wraca do domu z pustymi rękami! Targi rolnicze w Gliśnie to prawdziwe zielone eldorado dla ogrodników i działowców. Zjeżdżają tutaj producenci roślin nie tylko z regionu, ale i dalszych regionów kraju. Są też szkółki ogrodnicze, producenci rozsad warzyw i ziół. Można tu więc znaleźć wszystko, co wiąże się z działką i ogrodem. Kupujący spacerują ciasnymi alejkami z drzewkami pod pachami i torbami wypchanymi sadzonkami, które teraz zagoszczą w ich ogródkach.