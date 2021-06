To włamanie wstrząsnęło Obrzycami. Sprawcy weszli do świątyni podziemnym korytarzem. Ukradli datki na leczenie byłego proboszcza

Mało kto wie, że pod całym wybudowanym na początku XX w. kompleksem szpitalnym w Obrzycach pod Międzyrzeczem, Niemcy stworzyli kompleks korytarzy, którymi poprowadzili rury ciepłownicze. Na zdjęciach widać jak są ogromne. I to właśnie jeden z tych korytarzy wykorzystali sprawcy, aby z jednego z oddziałów dostać się do włazu w podłodze kościoła. Do pokonania pod ziemią mieli około stu metrów.

Ta kradzież, to jak policzek dla nas. Organy ścigania powinny zrobić wszystko, aby doprowadzić do ujęcia i ukarania sprawców tego włamania - stwierdził w rozmowie z nami obecny proboszcz Andrzej Kukielski. –

Jeden już za kratami

W końcu wytypowano trzech podejrzanych. To mieszkańcy gminy Międzyrzecz w wieku od 35 do 40 lat. Niedługo później doszło do zatrzymania pierwszego z nich. – Zatrzymanie kolejnych dwóch to tylko kwestia czasu – powiedział nam dziś (środa 16 czerwca) rzecznik prasowy międzyrzeckiej policji Mateusz Maksimczyk. – Z tego co mi wiadomo nie są to mieszkańcy Obrzyc.