Tomograf komputerowy? W Sulechowie nie czekasz w długiej kolejce. Warto skorzystać

Badanie tomografem komputerowym można zrobić w Zielonej Górze w dwóch miejscach. Trzeba jednak długo czekać w kolejce. Tymczasem w nowej pracowni tomografii komputerowej w sulechowskim szpitalu wciąż jeszcze kolejek nie ma. A to tylko 20 km od Zielonej Góry.

- Wszyscy mówią, badajcie się! Profilaktyka jest najważniejsza! - mówi Tomasz Gryszełko z Zielonej Góry. - Pacjenci często też słyszą od lekarzy: - Dlaczego tak późno pan się zgłosił? Tymczasem trzeba mieć końskie zdrowie, by dbać u nas o zdrowie. Uzyskanie skierowania na badanie od lekarza rodzinnego też nie jest prostą sprawą. Nawet rejestracja, która z pozoru wydaje się prostą rzeczą, taką nie jest. Trudno się dodzwonić, gada się z wirtualną sekretarką albo czeka godzinę, słysząc – jesteś 30 w kolejce, jesteś 29 w kolejce… Jeśli to już się nam uda, to okazuje się, że na badanie trzeba czekać pół roku. A to niemało w przypadku, gdy badania wykaże, że mamy raka…

Długie terminy oczekiwania na badania

Spróbowaliśmy się zarejestrować w Affidea Sp. Z O.O. (Pracownia Tomografii Komputerowej) w Zielonej Górze. Najpierw przez telefon, a kiedy już nie wystarczyło cierpliwości, przez stronę internetową. Pierwszy wolny termin? 4 lipca, czyli za 49 dni (ponad 750 osób w kolejce). W Szpitalu Uniwersyteckim (Pracownia Tomografii Komputerowej) też telefonicznie polegliśmy, dane internetowe wskazywały na 6 września (ponad tysiąc osób w kolejce).

Tymczasem w szpitalu w Sulechowie tak długo czekać nie trzeba. Do niedawna można tam było wykonać badanie praktycznie od ręki, teraz to kwestia kilku czy kilkunastu dni. - Zapraszamy mieszkańców województwa lubuskiego, ale nie tylko, do naszej Pracowni Tomografii Komputerowej. Od lutego tego roku dysponujemy najnowszej generacji aparatem o dużych możliwościach diagnostycznych. U nas na razie są jeszcze krótkie terminy, nie będziecie musieli Państwo czekać w długich kolejkach – mówi dyrektor naczelny sulechowskiego szpitala Wiesław Wojciech Świtała. – Aparat może wykonać około 40 badań dziennie. I jesteśmy w stanie to zrobić. Nowy aparat z możliwością wykorzystania sztucznej inteligencji do oceny badań, to dokładniejsza, bardziej precyzyjna diagnoza, a to oznacza skuteczniejsze leczenie.

Skierowania na tomograf komputerowy

Co należy zrobić, by poddać się badaniu tomografem komputerowym?

- Wymagamy skierowania od lekarza i wyniku badania kreatyniny w surowicy w przypadku konieczności podania kontrastu – wyjaśnia Wiesław Wojciech Świtała.

Nowa pracownia w sulechowskim szpitalu została otwarta w lutym tego roku. Wtedy to lecznica wzbogaciła się o nowoczesny tomograf komputerowy i urządzenie USG. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu wojewody, marszałka, starosty zielonogórskiego. - I tak właśnie powinna wyglądać współpraca między samorządami. Każdy dorzuci swoją cegiełkę i mamy to, o czym marzyliśmy od dawna, a co powinno być w dzisiejszych czasach standardem – mówi Maria Nowak z Sulechowa. - Wiadomo, że szpital nie służy tylko mieszkańcom miasta, gminy czy powiatu. Wielu zielonogórzan też się u nas leczy. I odwrotnie. Dlatego trzeba się wspierać. I choć szpitale powiatowe nie podlegają urzędowi marszałkowskiemu, dobrze, że i on daje pieniądze na nie. Przecież taka pracownia tomografu komputerowego u nas czy w innych miastach powiatowych to też mniejsze kolejki w Zielonej Górze.

Kolejki z roku na rok się wydłużają

Od 2021 roku czas oczekiwania na badanie rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową regularnie się w Polsce wydłuża. Onkofundacja Alivia codziennie sprawdza długość kolejek do badań diagnostycznych oraz na pierwszą wizytę onkologiczną w placówkach medycznych. W Lubuskiem w ciągu trzech lat kolejki wydłużyły się prawie trzykrotnie.

Przeczytaj także: