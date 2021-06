TOP 10 porad, jak rower kupić. Zanim zaczniesz śmigać jednośladem, dowiedz się, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze pojazdu Aleksandra Łuczyńska

Zobacz galerię (11 zdjęć) Na rynku wtórnym można kupić wymarzony pojazd w niższej cenie, ale za to na lepszym osprzęcie i co za tym idzie lżejszy. Warto zatem przemyśleć, czy nie lepiej jest wybrać rower z drugiej ręki, ale lepszej jakości. zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com Zobacz galerię (11 zdjęć)

W czasie pandemii zapanował prawdziwy szał na jazdę rowerem. Jeśli też marzysz o swoim własnym jednośladzie, przeczytaj TOP 10 porad i wskazówek, jaki rower wybrać, gdzie go kupić, na co zwrócić uwagę. Czy warto korzystać z okazyjnych cen, czy możemy kupować rowery z drugiej ręki, co przez to ryzykujemy? Wybór w sklepach rowerowych jest przeogromny, nie wystarczy powiedzieć, że chcesz kupić rower. Musisz wiedzieć do czego będzie służył. Czy to rekreacyjna jazda przez miasto do pracy, czy może wymagające trasy po wyboistych terenach. Nasz ekspert, Krzysztof Woliński z Żar, znany jako MTB Kriss, nie jeden rower kupił, nie jeden naprawił, zna się na rzeczy i podpowiada.