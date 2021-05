Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/12]

TOP 10 roślin balkonowych. Jakimi roślinami najlepiej upiększyć swój balkon? Mam dla was kilka cennych wskazówek!

Rośliny na balkon mają swoje wymagania. To nie jest tak, że każdy kwiatek, który wpadnie nam w oko, możnemy zasadzić w doniczce na balkonie.



Są takie rośliny na balkon, które są nam dobrze znane, ale są też o te, o których wiele osób nie słyszało. Królową balkonów jest nie tylko pelargonia (której jest też kilka gatunków!). Przełom wiosny i lata to idealny moment na to, by odmienić balkony i stworzyć z nich piękne zielony oazy, w których chętnie będziemy spędzać wolne chwile, czy ciepłe wieczory. Oczywiście sam leżak, czy krzesło to za mało, dlatego też spieszymy z informacją o roślinach, które powinny znaleźć się na twoim balkonie.



WIDEO: Rośliny odporne na zmiany pogody