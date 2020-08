TOP 13 ras kotów w Polsce. Oto najpopularniejsze rasy kotów w naszym kraju [25.08.2020]

Poznaj najpopularniejsze rasy kotów w Polsce. Mówi się, że chodzą własnymi ścieżkami oraz, że bardziej niż do właścicieli przywiązują się do miejsca. Takich kocich stereotypów jest o wiele, wiele więcej.Jednak miłośnicy kotów zgodnie twierdzą, że te stereotypy są krzywdzące, a kot jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jeśli też chcecie dołączyć do grona kociarzy, zobaczcie, jakie rasy kotów są w naszym kraju najpopularniejsze.Jeśli zamierzasz przygarnąć pod swój dach przyjemnego mruczka z pewnością zastanawiasz się, jakiego kota wybrać. Jaki kot jest najbardziej przyjazny? Poznaj ranking najpopularniejszych ras kotów w Polsce i zdecyduj, który z nich powinien zostać Twoim nowym przyjacielem.WIDEO: Koty, które uwielbiają grać w łapki

pixabay.com