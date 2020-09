Rasy psów, które nie znoszą samotności: jeśli masz pupila i należy on do jednej z wymienionych pięciu ras psów to pamiętaj: nie możesz zostawić go samego w domu. Ten pies może nie znosić samotności! Skąd wiemy, że właśnie te psy nie mogą być samotne? Na podstawie przeprowadzonego badania... Danny Wilson jest znanym i cenionym szkoleniowcem i specjalistą od psów. Ten ekspert wskazał, że istnieje pięć ras psów, które szczególnie mocno nie radzą sobie z samotnością. Jeśli często w twoim domu nie ma jego domowników, a ty sam masz zapełniony dzień co do każdej godziny, a chcesz mieć pupila, rozważ lepiej, na jaką rasę psa postawić. Psy, które nie znoszą samotności nie powinny pojawić się w pustym domu. To nie będzie dla nich dobre, ani dla waszej relacji...

Mawia się - zresztą nie bez powodu - że psy to najlepsi i najwierniejsi przyjaciele człowieka. Nie sposób się nie zgodzić z tym stwierdzeniem. Pamiętajmy jednak, że przyjaźń działa w dwie strony: na tej relacji powinien korzystać zarówno człowiek, jak i pupil. Te rasy psów nie znoszą samotności

[przyscisk_galeria] Jakie rasy psów nie znoszą samotności? Są rasy psów, które są indywidualistami: potrzebują kontaktu z człowiekiem, ale nie musi być on zbyt intensywny. Istnieją jednak też takie rasy psów, które są towarzyskie i wrażliwe, a kontakt z człowiekiem jest im potrzebny niemal tak bardzo jak tlen. Sezon na truskawki rozpoczęty, po ile w tym roku?



Objawy ASF u świń. Jak rozpoznać, że wirus dotarł do chlewni

Minister Ardanowski: - Bardziej przejmuję się opiniami rolników niż opozycji [rozmowa] Danny Wilson na podstawie swoich obserwacji stwierdził, że istnieją rasy psów, które nie znoszą samotności i nie będą się dobrze czuły w pustym domu. Są to psy, które są wesołe, ciekawe świata, wierne i bardzo towarzyskie. Świetnie sprawdzają się jako wierni towarzysze dzieci, a także seniorów. Dodatkowo większość z nich to psy o dużej inteligencji: bystre, spostrzegawcze, potrafiące współdzielić z człowiekiem rozmaite emocje. Jeśli twój dom nie jest domem pełnym ludzi, a ty sam nie spędzasz w nim zbyt wiele czasu, bo prowadzisz aktywny tryb życia, albo dużo czasu spędzasz w pracy, to z pewnością nie powinieneś przygarniać pod swój dach tych czworonogów. Jeśli te psy będą czuły pustkę i samotność to z pewnością nie wpłynie to dobrze na Wasze relacje. WIDEO: Poznaj najbardziej przyjazne rasy psów!