TOP 6 najmniej wymagających ras psów. One nie wymagają dużej uwagi. Potrzeba im niewiele. Oto rasy psów dla zapracowanych

Jeśli już zdecydujemy się na wybór psa, musimy pamiętać o tym, że każdy pies potrzebuje spacerów, pielęgnacji i choćby odrobinę naszej uwagi. Każdy pies to duża odpowiedzialność, jednak są takie rasy, które nie są wymagające. Wystarczy im kilka chwil na dworze, pełna miska i duże legowisko, by mogły się dobrze wyspać. Potrzeba im niewiele. To idealne zwierzęta dla zapracowanych. Przejdźcie do galerii i zobaczcie najmniej wymagające rasy psów >>>



Źródło: x-news/ DD TVN