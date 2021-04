Tragedia na drodze. Śmiertelny wypadek na DK 31 w Górzycy. Zderzyły się trzy auta. Kierowca jednego z nich zginął na miejscu

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Tragedia na drodze. Śmiertelny wypadek w Górzycy. Zderzyły się trzy auta. Kierowca jednego z nich zginął na miejscu

Do tragedii doszło na drodze krajowej nr 31 na odcinku Górzyca - Kostrzyn nad Odrą. Policja otrzymała zgłoszenie w poniedziałek, 26 kwietnia około godz. 7.15. Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem czterech pojazdów. Dwa z nich uległy zapaleniu. Kierowca jednego z nich zginął na miejscu. Droga jest całkowicie zablokowana







Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło po tym, gdy na drodze krajowej nr 31 zatrzymał się volkswagen golf. - Za nim zatrzymała się ciężarówka, przewożąca ładunek drewna. Wtedy w tył naczepy ciężarówki z dużą siłą uderzył hyundai (początkowo policja podawała, że był to mercedes - dop. red.), w którego tył uderzyło jeszcze auto dostawcze - relacjonuje podkom. Magdalena Jankowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Chwilę później wybuchł pożar. Na miejscu zginął kierowca hyundaia. Płomienie objęły mercedesa, naczepę ciężarówki i auto dostawcze.



Tragedia na drodze

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 31 w kierunku Słubic. Tragedia wydarzyła się tuż przed Górzycą, jadąc od strony Kostrzyna. Widok na miejscu zdarzenia jest makabryczny. Hyundai, który wbił się pod naczepę ciężarówki, został doszczętnie zniszczony. Mocno uszkodzone i nadpalone jest też auto dostawcze, które uderzyło w tył koreańskiego auta. Obecnie na miejscu strażacy rozładowują ładunek z ciężarówki i dogaszają pożar.



Po wypadku od naczepy został odpięty ciągnik siodłowy. Odstawiono go dalej, aby nie uległ zapaleniu.



Świadkowie: nie było szans na uratowanie kierowcy mercedesa

Rozmawialiśmy ze świadkami wypadku. - W momencie, gdy do niego doszło, świeciło bardzo mocne słońce, świeciło prosto w oczy. Wyglądało, jakby ta ciężarówka jechała. Pewnie tak samo wydawało się kierowcy osobowego samochodu- mówi nam jeden ze świadków. - Hyundai błyskawicznie stanął w ogniu. - Nie było szans na uratowanie kierowcy. Temperatura była tak wysoka, że nie dało się nawet podejść w pobliże auta - dodają świadkowie.



Droga nr 31 jest całkowicie zamknięta na odcinku między Kostrzynem a Górzycą. Jak mówi policja, utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Wyznaczono objazd przez miejscowość Czarnów. Pojazdy ciężarowe kierowane są na Ośno Lubuskie.







Śmiertelne wypadki w Lubuskiem

- Od początku roku w naszym wojewódzkie doszło do 128 wypadków, w których życie straciło 19 osób, a 133 zostały ranne. Jest to o 30 wypadków, 6 ofiar śmiertelnych i 50 osób rannych mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - mówi młodszy aspirant Mateusz Sławek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.



