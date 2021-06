Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Tragedie na lubuskich drogach. Zaledwie w trzy dni pięć osób zginęło na drogach w województwie lubuskim

W ostatnich dniach w Lubuskiem doszło do trzech, tragicznych w skutkach wypadków. Nie żyje pięć osób. Jak doszło do tych tragedii?



W niedzielę 30 maja informowaliśmy o dwóch dramatycznych wypadkach. Do jednego z nich doszło na lokalnej drodze między Żaganiem a miejscowością Trzebów. To właśnie tam volkswagen golf zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zginęły dwie osoby: 27-letni mężczyzna i 28-letnia kobieta. Przyczyny tego zdarzenia nie są jeszcze znane. Sprawę wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury.



Brutalne pobicie 56-latki w Strzelcach Krajeńskich. Kobietę przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala



Również w niedzielę 30 maja doszło do kolejnego, koszmarnego zdarzenia na drodze. Niedaleko stacji benzynowej na pasie autostrady A2 w kierunku Niemiec, ciężarówka zderzyła się z osobówką. Jedna osoba zginęła na miejscu, o życie drugiej medycy walczyli do końca... Niestety, nie udało się nic zrobić. Bilans: dwie ofiary.



Do ostatniego z wypadków doszło we wtorek 1 czerwca na trasie między Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim a wysokości miejscowości Krzewiny. Zderzyły się tam dwie ciężarówki. Kierowca jednej z nich, z nieustalonych jak na razie przyczyn, zjechał na drugi pas ruchu, doprowadzając tym samym, do zderzenia z drugim pojazdem. Jednego z kierowców nie udało się uratować, a drugi w ciężkim stanie trafił do szpitala.



W wypadku między Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim zginął strażak z Żar. Rok temu uratował dziecko



Dlaczego doszło do tych tragedii? Na to pytanie na razie starają się odpowiedzieć śledczy, którzy badają przyczyny wypadków. Wiadomo natomiast, że będąc uczestnikami ruchu drogowego, zawsze musimy stosować się do obowiązujących przepisów, a ostrożności i uwagi nigdy za wiele. Niech ładna pogoda nas nie zgubi!



